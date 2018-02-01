Deprem sonrası doğdu... Bakın adını ne koydular...

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, 6 Şubat depreminden 14 gün sonra Şaban ve Söylemez Yavuz çiftinin dünyaya getirdiği erkek bebekleri Afad Yavuz’u 1 yaşında ziyaret ederek, aileye ve Afad bebeğe hediyeler verdi.

Ayvacık’ın Gülpınar köyünde oturan Şaban ve Söylemez Yavuz çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Afad Yavuz’un ismini koyduran dedesi 69 yaşındaki Şerafettin Yavuz, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden etkilenerek çocuğun ismini Afad koydurduğunu ifade ederek, “Geçen yıl gelinim hamileydi. Hamileliğinin son zamanlarında büyük depremler oldu.

Depremlerde bize AFAD ekipleri yetişti. AFAD ekipleri başta barınacak yer ve yemek olmak üzere kıyafetimize kadar yardımcı oldu. Buradaki halka yardımcı oldular. Depremlerin olduğu süreçte yağmurlu ve soğuk bir havada çocuk dünyaya geldi.

Adını ne koyalım diye düşündük. Ben de oğluma zor zamanlarda AFAD’ın yardımcı olduğunu hatırlatıp, çocuğun adını unutulmaması için Afad koymayı önerdim. Oğlum da beni kırmadı ve çocuğun adını Afad koyduk. Nüfus müdürlüğüne gittiğimizde nüfus müdürü de şaşırdı. Bu arada devletimize ve AFAD ekiplerimize deprem zamanında yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim” dedi.