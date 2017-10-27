Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Deprem sigortası yaptırmayana ceza yolda

Zorunlu deprem sigortası yaptıranların %6'da kalması, yenilenme oranının ise sadece %2 seviyelerinde gerçekleşmesi üzerine, ekonomi yönetimi harekete geçti.

27 Ekim 2017 Cuma 10:52
Deprem sigortası yaptırmayana ceza yolda

Konuyla ilgili 2 yeni alternatif üzerinde çalışan yetkililer, bunlardan birini hayata geçirilmeyi planlıyor. Bunlardan ilki olarak, sigorta acentesine giderek 3 ay içerisinde 'zorunlu deprem sigortasını yaptırmayanın elektrik, su ve doğalgaz gibi aboneliklerinin iptal edilmesi' düşünülüyor. Bir başka yöntem olarak da tıpkı zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde olduğu gibi 'otomatik sistem' düşünülüyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 10:52
  1. deprem
  2. sigorta
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler