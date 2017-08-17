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Deprem şehitleri Gölcük'te anıldı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem şehitleri için anma programı düzenlendi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 15:21
Deprem şehitleri Gölcük'te anıldı

Son yüz yılın en büyük depremlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 18. yılında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde deprem şehitleri için anma programı düzenlendi. 

Merkez üssü Gölcük olan depremde hayatını kaybeden yaklaşık 6 bin kişi  için, 17 Ağustos Deprem Şehitleri Mezarlığı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, depremde yakınlarını kaybeden aileler ve vatandaşlar ile Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ve Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş katıldı.

Vatandaşlar, 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde yakınlarının mezarlarını  ziyaret etti. Mezarları temizleyip dua eden vatandaşlardan bazıları gözyaşlarına engel olamadı. Şehitlikte Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Bu sırada vatandaşlardan bazılarının hüzünlendiği ve gözyaşı döktüğü  görüldü. Daha sonra programa katılanlara mevlit şekeri ile çeşitli ikramlarda  bulunuldu.

"O anı ilk günkü gibi yaşıyoruz"

Gölcük'teki depremde 3 çocuğunu kaybeden 60 yaşındaki Ayhan Sevin, aradan 18 yıl geçmesine rağmen acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.  

Depreme, eşi, çocukları Yunus (20), Sedanur (14) ve Ayberk (9) ile  kaldığı 7 katlı binanın ikinci katında yakalandıklarını anlatan Sevin, "Bina  tamamen yıkıldı. Eşim ve ben, enkazdan 7-8 saat sonra çıkarıldık. Uzun süren bir  tedavi süreci geçirdik. Çocuklarımıza 1 hafta sonra ulaşıldı. Aradan 18 yıl  geçmesine rağmen acımız hiç dinmedi. Korkularımız devam ediyor. Gece karanlıkta  uyumakta zorluk çekiyoruz. O anı ilk günkü gibi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haftanın iki günü kabristana gidip çocukları için dua ettiğini,  mezarları temizlediğini ifade eden Sevin, "Depremden sonra bir kızım oldu, şimdi  onunla avunuyoruz. Şu anda 17 yaşında lise 3. sınıfa gidiyor. Allah 3 evladımızı  aldı ama bir tane de hediye etti. O bizim göz nurumuz oldu. Onların yerini  doldurmaz ama doldurmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:21
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  2. 17 Ağustos 1999
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