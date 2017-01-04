Deportivo La Coruna - Deportivo Alaves maçı beraberlikle sonuçlandı!

İspanya Kral Kupası 16. turu ilk maçında Deportivo La Coruna evinde Deportivo Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmaya etkili başlayan Alaves 3. dakikada Christian Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip ilk yarının son dakikalarında Edgar Mednez'in ayağından bulduğu penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarının 73. dakikasında Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna, Bruno Gama'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Maçın uzatma dakikalarında Deportivo La Coruna Joselu ile berabeliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.