Depodan ceset çıktı!

İzmir'de atıl durumdaki bir depoda erkek cesedi bulundu.

Konak ilçesi 1492 Sokak'ta kullanılmayan depoda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, üstünden kimlik çıkmayan ve bu depoda yaşadığı belirtilen 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Depoda boğuşma izleri tespit eden ekipler çevrede araştırma başlattı. Olayla ilgili üç kişi gözaltına alındı.

Bulunan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.