Dentur Avrasya, yeni gemilerinde güvenlik ve verimlilik için Scania'yı tercih etti

İstanbul Boğazı'nın iki yakasında yolcu taşımacılığı hizmeti ile ulaşım sorununa çözüm sunan Dentur Avrasya’nın hızlı, güvenli ve konforlu hizmet vermek amacıyla tasarlanan 14 adet “double ended” gemilerin ilki olan “Kanuni” Beşiktaş/Üsküdar arasında deniz yolu ile yolcu taşımaya başladı. Dentur Avrasya ve Doğuş Otomotiv Scania arasında gerçekleşen işbirliği kapsamında teslim edilen 8 deniz motorunun, iki adedi ilk üretilen Kanuni gemisinde bulunuyor.

2 adet 13 litrelik 400 beygir gücünde Scania deniz motoru bulunan “Kanuni”nin tanıtımı Doğuş Otomotiv Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Satış Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu ile Dentur Avrasya Grup Genel Müdürü Ünsal Savaş, Dentur Avrasya Grup Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Berkay ve diğer yetkililerin katılımı ile gerçekleşti.

“Yeni gemilerimiz ile yolculuklar daha konforlu”

Dentur Avrasya Grup Genel Müdürü Ünsal Savaş modern tasarımlı, daha hızlı, güvenli ve konforlu hizmet vermek amacıyla başlattıkları 14 adetlik double ended projesinin ilk gemisi olan “Kanuni” için şunları söyledi;

“Projemizin ilk gemisi olan Kanuni, gemiye iniş binişi kolaylaştırmak için özel tasarlanmış yolcu platformuna sahip. Yolculuk ilk adımından itibaren, ferah bir iç mekana sahip gemimizde keyifli bir hale dönüşüyor. Yüksek manevra kabiliyetine sahip “Kanuni” tasarımından dolayı ön ve arka taraftan kıyıya yanaşabilmektedir. Ayrıca tasarımı ile “Kanuni” engelli yolculara kolay iniş-biniş imkanı sağlamaktadır.

Gemilerin her iki tarafında Scania motoru bulunmaktadır bu sayede yeni gemilerimiz mevcut gemilere göre yüzde 40 daha hızlı seyir yaparak Üsküdar – Beşiktaş arasını sadece 5 dakikada tamamlamaktadır. “

Dentur Avrasya Grup Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Berkay ise “Biz bu projeye başlarken, İstanbul siluetine uygun tasarlanmış, modern hatlara sahip yeni nesil gemilerimizde sessiz ve emisyon oranı düşük çevreci motorlar kullanmayı planladık. Bu kriterlerimizi fazlasıyla karşılayan Scania ile çalışma kararı aldık. Yaptığımız testler sonucu saatte 30 litre gibi çok ekonomik yakıt tüketim değerlerine ulaştık. Ayrıca Scania deniz motorlarının bakım aralıkları uzun, işletme maliyetleri düşük.

Yeni Scania motorlarının güçlü tork değerleriyle, gemilerimizin manevra kabiliyeti artmış ve verilen tüm komutlara cevap verme süresi daha iyileşmiştir.

Marmara denizinde birçok hatta yolcu taşımacılığı yapıyoruz. Yeni motorları sadece yeni teknelerimizde değil, tüm filomuzda kullanmayı planlıyoruz. Böylelikle Marmara Denizinde çalışan tüm teknelerimiz Scania Deniz motorlarıyla en modern teknolojiye sahip olacak. Bu işbirliğimizin ilk ürünü olan “Kanuni”, İstanbul halkına hayırlı olsun” dedi.

“Scania deniz motorları düşük işletme maliyetiyle öne çıkıyor”

Scania Endüstriyel ve Deniz Motorları Satış Müdürü Suna Türk Tuzcuoğlu ise 24 saat yaşayan bir şehir olan İstanbul’da Dentur Avrasyanın da operasyonlarının kesintisiz devam ettiğini belirterek “Dentur Avrasya gemilerinde motorlar neredeyse hiç durmaksızın çalışıyor. Hizmetlerin kesintisiz devamı için gerek satış, gerekse servis anlamında Dentur Avrasya’nın çözüm ortağıyız. Scania deniz motorları, sahip olduğu yüksek güç, düşük yakıt tüketimi, ve kolay bulunabilir yedek parçaları ile işletme maliyeti avantajı nedeniyle en çok tercih edilen motorlar arasında yer almaktadır. Uzun ömürlü Scania deniz motorları, çevreci özellikleri ve düşük yakıt tüketimi sayesinde daha önce kullanılan teknelerdeki makinalara göre yüzde elli’ye yakın yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Dentur Avrasya ve Doğuş Otomotiv işbirliği ile İstanbullulara en güvenli ve konforlu yolculuğu sunacağımıza inanıyoruz” dedi.

Scania’dan her ihtiyaca uygun motor seçeneği

Scania Engines ürün gamı, 9, 13 ve 16 litre hacminde ve 220 beygirden başlayıp 1.150 beygire kadar çıkan geniş güç seçenekleri ile farklı profildeki uygulamarın ihtiyaçlarına çözüm sunmaktadır.

Scania, deniz motorları segmentinde de ürün yelpazesini 16.4 litrelik V8 motorlar ile zenginleştirip ürün gamını daha da genişletti. Scania deniz motorlarında, kullanılan XPI yakıt enjeksiyonu teknolojisiyle silindirlere daha kısa zamanda yüksek basınçlı yakıt gönderilmektedir. Bu teknoloji sayesinde Scania Deniz motorları 1150 beygire kadar güç üretmektedir. Scania Deniz Motorları yüksek güç değerlerine optimum hacim ve ağırlıkta ulaşarak, avantajlı güç/ağırlık oranları sunmaktadır. Scania aynı zamanda kara jeneratör motorları ve endüstriyel motor seçenekleri ile farklı alanda, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun motor seçenekleri sunmaktadır.