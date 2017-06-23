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Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Denizlispor'da teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek getirildi.

23 Haziran 2017 Cuma 10:52
Denizlispor'un yeni teknik direktörü belli oldu

Denizlispor, takımda daha önce forma giyen ve teknik direktörlük yapan Yusuf Şimşek ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Şimşek, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törende, kendisini 1+1 yıllığına yeşil-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Mustafa Üstek, uzun zamandır merakla beklenen teknik direktör konusunu, Yusuf Şimşek'le görüşerek sonuçlandırdıklarını belirtti. Denizlispor'un layık olduğu yerlere geleceğine inandığını dile getiren Üstek, "Hocamıza başarılar dileriz. 1+1 yıllık anlaşma sağladık. İnşallah anlaşma daha uzun yıllar sürer." diye konuştu.

Yusuf Şimşek: "Her zaman Denizlispor'un yanındayım"

Teknik direktör Yusuf Şimşek, "Her zaman Denizlispor'un yanındayım" dedi. Her zaman bir Denizlispor forması taşıdığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Burada çalışırım ya da çalışmam ama ben her zaman Denizlispor'un yanındayım. Her teknik direktör başarılı olmak için çalışır ama ben hem bir teknik direktör hem de bir Denizlispor taraftarıyım. Yönetim, taraftar ve futbolcu kardeşlerimizle Denizlispor'u layık olduğu yere getireceğiz."

Yusuf Şimşek, yeşil-siyahlı ekipte, 1996-2000 ile 2005-2008 yıllarında forma giymiş, 2013-2014 sezonunda ise teknik direktör olarak görev almıştı.

Öte yandan, iç transfer görüşmelerini sürdüren Denizlispor, sözleşmesi biten Yasin Ozan'la anlaşmaya vardı ve futbolcunun mukavelesini 1 yıl uzattı.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 10:52
  1. Denizlispor
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