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Denizlispor'dan Fatih Tekke bombası

1.Lig ekiplerinden Denizlispor teknik direktörlük görevine Fatih Tekke getirildi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:20
Denizlispor'dan Fatih Tekke bombası

Reha Erginer ile yolları ayırdıktan sonra teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren ve Mesut Bakkal, Metin Diyadin, Can Cangök, gibi isimlerden red cevabı alan Denizlispor, Manisaspor’dan ayrılan Fatih Tekke ile görüşmelere başladı.

Sabah uçağı ile Denizli’ye gelen Fatih Tekke, kulüpte yeşil siyahlı yöneticilerle görüştü. Fatih Tekke, yeşil siyahlı yöneticilerle görüştükten sonra sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

Kayseri Erciyespor, Boluspor ve Manisaspor takımlarında çalışan 40 yaşınd kiFatih Tekke, Manisaspor ile 10 lig maçında 4 galibiyet 2 beraberlik, 4 galibiyet aldı. 3 kupa maçından ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi ile ayrıldı.

Tekke, çalıştırdığı 3 takımla toplam 35 lig maçına çıktı, 8 galibiyet, 13 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Fatih Tekke, Manisaspor ile anlaştıktan sonra, takımın başında ilk maça 26.10.2017’de Denizlispor’a karşı çıkmış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Kaynak:Ajansspor

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 13:20
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