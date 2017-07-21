Denizlispor yönetiminden Başkan Zolan’a ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2017-2018 sezonu öncesi kendisini ziyaret eden Denizlispor Yönetim Kurulunu kabul etti. Ziyarete Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yeni sezon öncesinde Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etmek istediklerini belirten Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, “Takım olarak yeni sezona hazırız. Destekleriniz bizim için çok önemli” dedi. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Yeni bir sezon başlıyor. Denizlispor’umuza başarılar diliyorum. Bu sezon takımımızın rahat bir sezon yaşayacağını düşünüyorum" dedi. Ziyaretin sonunda Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a arkasında "Osman Zolan" yazılı 20 numaralı Denizlispor forması hediye etti.