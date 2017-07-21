Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Denizlispor yönetiminden Başkan Zolan’a ziyaret

Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek ve yönetim kurulu üyeleri, yeni sezon öncesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Zolan, “Denizlispor’a yeni sezonda başarılar diliyorum” dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 19:53
Denizlispor yönetiminden Başkan Zolan’a ziyaret

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 2017-2018 sezonu öncesi kendisini ziyaret eden Denizlispor Yönetim Kurulunu kabul etti. Ziyarete Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yeni sezon öncesinde Başkan Osman Zolan'ı ziyaret etmek istediklerini belirten Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, “Takım olarak yeni sezona hazırız. Destekleriniz bizim için çok önemli” dedi. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise, “Yeni bir sezon başlıyor. Denizlispor’umuza başarılar diliyorum. Bu sezon takımımızın rahat bir sezon yaşayacağını düşünüyorum" dedi. Ziyaretin sonunda Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a arkasında "Osman Zolan" yazılı 20 numaralı Denizlispor forması hediye etti.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 19:53
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Heyecanlandıran açıklama: Sneijder'i geri getiririm
    1. Heyecanlandıran açıklama: Sneijder'i..
    2. Ege'de yine deprem
    3. Türk ordusuna ait savaş..
    4. Küçük yılanı büyük yılana yemesi için..
    5. Suriyeli muhalifler arasında anlaşma..
    6. Pakistan'dan Türkiye'ye destek
    7. Alman istihbaratı haddini aşan..
    8. Denizlispor yönetiminden Başkan..
    9. Oda terörü: TDB, FETÖ ağzıyla 15..
    10. ByLock’un şifresini çözdü
    11. BDDK sorgularını FETÖ servis etmiş
    12. Türkiye KKTC'nin teminatıdır!
    13. Bodrum'un su altında kalmasına o ada..
    14. Geleneksel Okçuluk Yarışması ve Kabza..
    15. Mescid’i Aksa için meydanlardayız!
    16. Bu ödül başka ödül
    17. Tuğçe Kazaz'dan sert tepki: Hepinize..
    18. Geleceğin dev adamları pota ile..
    19. Atletizim şampiyonları Şahintepe’den
    20. Şimdi yayla zamanı
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    Ulusalcı yazar dayanamadı, patladı… Kılıçdaroğlu’na çok sert sözler! ‘Kişiliksiz oldukları için…’
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    O Ülke Erdoğan'ın bu sözünü konuşuyor
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
    Vatan haini Cem'den alçak çıkış: Ben başbakan olsam Türkiye ile...
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!
    CHP'li vekilin kızı da casuslarla temastaymış!