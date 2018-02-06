Denizlispor Reha Erginer ile yollarını ayrıldı!
1. Lig ekiplerinden Denizlispor, teknik direktör Erginer ile yollarını ayırdı.06 Şubat 2018 Salı 18:28
Kulüpten yapılan açıklamada, Reha Erginer'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmaya varılarak feshedildiği belirtildi. Açıklamada, Erginer ve ekibine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki mesleki yaşantılarında başarılar dilendi.
Sezona teknik direktör Yusuf Şimşek'le başlayan Denizlispor'da, daha sonra göreve Reha Erginer getirilmişti.
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