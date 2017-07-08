Denizli’nin Çameli ve Kale ilçelerinde orman yangını

Denizli’nin Çameli ilçesi Yolçatı Mahallesinde yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan yangın ormanlık alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alarak, söndürdü.

Kale ilçesi Gökçeören Mahallesinde ise tarla yakınında yakılan ateşten çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Orman yangınına 3 helikopter, 5 arazöz, 35 yer ekibi ve 80 orman işçisi müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık alan zarar görürken, yangının soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının hasar tespit çalışmalarına soğutma çalışmaları bittikten sonra başlanacak.