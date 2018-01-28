Denizli'deki pişkin bisiklet hırsızı kamerada

Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda oturan A.Ö, bisikletinin çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu.Hırsızı bulmak için çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.Bisikletin çalınmasına ilişkin görüntülere ulaşan polis ekipleri zanlıyı arıyor.- Kameraya el sallıyorÖte yandan, bisikletin çalınmasına ait görüntüler apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülere göre, bir kişi, apartman kapısını açarak içeri giriyor. Bisikleti alan zanlı, güvenlik kamerasına el sallayarak olay yerinden uzaklaşıyor.