Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Denizli'de zincirleme kaza!

Yerel futbol takımını bıraktıktan sonra geri dönüş yoluna çıkan midibüs devrildi, peşinden gelen TIR olay yerindeki polis aracına çarpıp kaçtı. Kazada minibüs sürücüsü öldü, aralarında polis ve jandarmanın da bulunduğu altı yaralı var.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:53
Denizli'de zincirleme kaza!

Denizli'den Acıpayam istikametine giden Erol Değirmenci'nin kullandığı Acıpayam Belediyesine ait 20 KF 075 plakalı midibüs, Serinhisar ilçesi Çaylıhanı mevkisinde devrildi.

Bu sırada Zafer L. yönetimindeki 35 TPV 73 plakalı TIR, olay yerinde çalışma yapan park halindeki polis ve Jandarma araçları ile bir otomobile çarpıp kaçtı.

Kazada midibüs sürücüsü Değirmenci hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan bir polis memuru ile bir jandarma erinin da aralarında bulunduğu altı kişi yaralandı. Yaralılar Denizli ve Acıpayam'daki hastanelere kaldırıldı.

Doğan haber Ajansı, midibüsün Acıpayamspor futbolcularını kent merkezine götürdükten sonra dönüş yoluna çıktığını bildiriyor.

Olay yerinden kaçan TIR sürücüsü Zafer L, Acıpayam'da gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Denizli-Antalya Karayolu bir saat trafiğe kapanırken, yolda araç kuyruğu oluştu

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 08:53
  1. Denizli
  2. kaza
  3. futbolcu
  4. polis
  5. jandarma
  6. midibüs
  7. Antalya
  8. Doğan Haber Ajansı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü Samaras bombası
    1. TFF 1.Lig ekibinden dünyaca ünlü golcü..
    2. Topuk dikeni ve belirtileri nedir?
    3. Dursun Özbek'ten Fatih Terim hamlesi
    4. Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı..
    5. Adana'da yatak odasında uyuyakalan..
    6. Balıkesir'de dünyanın en küçük..
    7. Büyük oyun: Amerika, Rusya ve İran...
    8. Filipinler’de 6.0 büyüklüğünde deprem..
    9. Bakan duyurdu... 'Yağmur başlıyor'
    10. Şenol Güneş'ten Fatih Terim'e bomba..
    11. Hasan Ruhani için örtündü!
    12. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Lens geldi,..
    13. Galatasaray şimdi de Juventus'lu..
    14. Burası Fethiye Körfezi… 15 yıl ömür..
    15. Putin'den 'adaylık' talebine sürpriz..
    16. Güney Afrika'da şok görüntüler! Diri..
    17. Oramiral Kösele emekliliğini istedi
    18. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde..
    19. Beşiktaş'ın yıldızı Süper Kupa maçında..
    20. Otobüs şarampole yuvarlandı: 5 kişi öldü
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    Karıncalar dev pitonu canlı canlı bakın nasıl yedi!
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...
    Trump o ülkenin madenlerine göz dikti...