Denizli'de zincirleme kaza!

Denizli'den Acıpayam istikametine giden Erol Değirmenci'nin kullandığı Acıpayam Belediyesine ait 20 KF 075 plakalı midibüs, Serinhisar ilçesi Çaylıhanı mevkisinde devrildi.

Bu sırada Zafer L. yönetimindeki 35 TPV 73 plakalı TIR, olay yerinde çalışma yapan park halindeki polis ve Jandarma araçları ile bir otomobile çarpıp kaçtı.

Kazada midibüs sürücüsü Değirmenci hayatını kaybetti. Olay yerinde bulunan bir polis memuru ile bir jandarma erinin da aralarında bulunduğu altı kişi yaralandı. Yaralılar Denizli ve Acıpayam'daki hastanelere kaldırıldı.

Doğan haber Ajansı, midibüsün Acıpayamspor futbolcularını kent merkezine götürdükten sonra dönüş yoluna çıktığını bildiriyor.

Olay yerinden kaçan TIR sürücüsü Zafer L, Acıpayam'da gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle Denizli-Antalya Karayolu bir saat trafiğe kapanırken, yolda araç kuyruğu oluştu