Denizli'de trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı

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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, ticari aracın park halindeki kamyona çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Çameli istikametinden Acıpayam'a doğru ilerleyen Ömer Acar yönetimindeki 48 Z 0437 plakalı ticari araç, Bedirbey mahallesi Aligöz mevkisinde yol kenarında park halindeki 80 FC 188 plakalı kamyona çarptı. Ticari araçta bulunan sürücü Ömer Acar, Yusuf Ay, İsmail Turgut ve Veli Özkılıç, çarpmanın etkisiyle sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada Acar, Ay ve Turgut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Özkılıç ise 112 acil servis ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden 3 kişinin cesetleri, Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.