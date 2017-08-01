Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Adnan Çalhan (50) yönetimindeki 34 NK 8035 plakalı otomobil, Denizli-Muğla karayolunun 17’nci. kilometresinde, karşı yönden gelen Ergül Akbal’ın kullandığı 06 DZ 2337 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışma sonrası otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Adnan Çalhan olay yerinde hayatını kaybederken hafif ticari aracın sürücüsü Akbal ve yanındaki Murat Karabay, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Çalhan’ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı