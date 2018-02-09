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Denizli'de sokak ortasında iğrenç hırsızlık

Bankadan aldığı 92 bin lirası ile kaldırımda yürüyen adamın yanına gelen yankesici, önce İncekara'nın üzerine istifra etti ardından da şaşkınlığından faydalanıp çantadaki parayı alıp olay yerinden uzaklaştı.

09 Şubat 2018 Cuma 16:15
Denizli'de sokak ortasında iğrenç hırsızlık

Olay Denizli'nin Pamukkale ilçesi Saraylar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankadan parasını çeken 65 yaşındaki Bekir İ. kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan bir kişi, bilerek üzerine istifra edip uzaklaştı.

Suç ortağı olan diğer iki kişi de, temizleme bahanesiyle 65 yaşındaki İncekara'nın yanına yaklaştı. Yardım etme bahanesi ile İncekara'nın çantasındaki 92 bin lirayı alan iki kişi hızla olay yerinden uzaklaştı.

Bir süre sonra parasının olmadığını fark eden İncekara, polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, bankanın ve diğer işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek, 3 yankesiciyi belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:15
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