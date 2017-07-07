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Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Denizli'nin Çardak ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2017 Cuma 10:26
Denizli'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Kaza, Denizli-Afyon karayolu Havaalanı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Doğan (24) idaresindeki 20 UC 078 plakalı motosiklet ile kavşaktan dönüş yapmaya çalışan Selamettin G. idaresindeki 07 EAG 53 plakalı otomobil çarpıştı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazada motosikletten savrularak beton bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü Aykut Doğan ile motosiklette bulunan Recep Sarı (44) hayatını kaybetti. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin cesetleri otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Selamettin G. ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 10:26
  1. DENİZLİ
  2. ÇARDAK
  3. MOTOSİKLET
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