Denizli'de FETÖ'ye operasyon: Gözaltılar var

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların iş adamı ve mühendis olduğu öğrenildi.



Denizli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 şüphelinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı evrak ve bilgisayar kayıtlarına el konuldu. 7 ismin arasında iş adamı ve mühendis olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.