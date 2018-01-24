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Denizli'de FETÖ'ye operasyon: Gözaltılar var

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların iş adamı ve mühendis olduğu belirtildi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
Denizli'de FETÖ'ye operasyon: Gözaltılar var

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların iş adamı ve mühendis olduğu öğrenildi.

Denizli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik sabah saatlerinde yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 şüphelinin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bazı evrak ve bilgisayar kayıtlarına el konuldu. 7 ismin arasında iş adamı ve mühendis olduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 11:42
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Denizli
  • azizaziz1 sa önce
    Allah için bu pislikler temizlenmeden ohal i kaldırmayın...
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