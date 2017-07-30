Denizli’de motosiklet kazası: 1 yaralı

Kaza, Çiğdemli Mahallesi Acıpayam Çameli yolunda saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğdemli istikametinden Acıpayam Çameli istikametine giden 20 E 4518 plakalı motosikletin sürücüsü, aşırı hız ve kaygan zemin nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazayı gören sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yaralının yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralı sürücüyü ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.