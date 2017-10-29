Denizli'de korkunç dehşet! Annesini keserle öldürdü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde annesini keser ve bıçakla öldürüp erkek kardeşini yaralayan kişi, kendisini iple asarak intihar etti. Şizofreni hastası Abdullah Genişol (25), Gültepe Mahallesi Çiğdem Caddesi 4532 Sokak'taki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle annesi Şennur Genişol ile tartışmaya başladı.

Abdullah Genişol, annesine keser ve bıçakla saldırdı, kendisini engellemek isteyen 15 yaşındaki kardeşi Muhammet Genişol'u yaraladı. Ağabeyinin dalgınlığından yararlanan Muhammet Genişol, 2. kattaki evin balkonundan atlayarak komşularından yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Şennur Genişol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Saldırgan Abdullah Genişol, çatı katında tavana asılı halde bulundu. Anne ve oğlunun cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Servergazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Muhammet Genişol'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.