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Denizli’de keserli katil yakalandı

Denizli’de 2 ay önce evinde keserle öldürülen ve kanıyla duvara yazı yazılan şahsın katil zanlısı yakalandı.

30 Temmuz 2017 Pazar 15:27
Denizli’de keserli katil yakalandı

11 Mayıs tarihinde 64 yaşındaki Hasan Güler’in İncilipınar Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinde öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, detaylı çalışmanın ardından katil zanlısını yakaladı. Ekipler, vücudunda darp izine rastlanan ve cesedinin yanında keser bulunan Hasan Güler’i öldürdüğü tespit edilen 20 yaşındaki C.D.’yi gözaltına aldı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. C.D., savcılıkta verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Hasan Güler’den 11 Mayıs’ta haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Güler’in yalnız yaşadığı İncilipınar Mahallesi’ndeki evine gelen ekipler çilingir yardımıyla kapıyı açtırdıklarında Güler’i ölü bulmuştu. Güler’in vücudunda darp izine rastlanırken, cesedin yanında keser bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 15:27
  1. Emniyet Müdürlüğü
  2. Denizli
  3. Güler
  4. 1 Mayıs
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