Denizli'de kaçak sigara operasyonu: 93 kişi gözaltında

Kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde bazı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak sigara, puro, nargile, pipo ve açıkta kıyılmış izinsiz tütün satışı yaptıkları tespit edilen 93 şüpheli, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

İş yerlerindeki arama ve incelemelerde, belgeleri eksik olan ve kaçak yollarla piyasaya sunulmak istenen 595 kilogram kıyılmış tütün, 800 bin makaron, 3 bin paket kaçak sigara, 2 bin paket nargile tütünü, 2 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.