Denizli’de kaçak içki operasyonu

Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kaçak içki satışı yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Kent merkezinde bulunan kafelerin kaçak olarak temin ettikleri içkileri özellikle yabancı uyruklu vatandaşlara sattıklarını belirledi. Takibe alınan şahıslar içkileri depo olarak kullandıkları mekana bırakırken suçüstü yakalandı.

Operasyon kapsamında iki araç ve bir iş yerinde yapılan aramalarda ve bandrol okuma cihazı ile yapılan kontrollerde çeşitli ebatlarda rakı, viski ve votka olmak üzere toplam 335 şişe ve 19 bidon içerisinde 92 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalar esnasında ruhsatsız olduğu tespit edilen 1 adet tabanca ve 6 adet fişek bulundu.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanunu’na Muhalefet ve ruhsatsız tabanca ile ilgili olarak da 6136 sayılı Kanunu’na Muhalefet suçlarından işlem yapıldı.