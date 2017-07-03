Denizli'de iki mahalle boşaltıldı

İlçenin Tekkeköy ve Kabaağaç mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki iki mahalle boşaltıldı.

Yangına havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor. Karadan ise 20 arazöz, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleriyle ve çok sayıda orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra gelen ihbar üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek, "İlk önce vatandaşların can güvenliğini sağlayarak Tekkeköy ve Kabaağaç mahallesinde önlem olarak mahalleyi boşalttık.

Şu anda rüzgar çok şiddetli esiyor, zaman zaman tehlike arz ediyor. Yangına 3 helikopter ve 2 uçak müdahale ediyoruz. Karadan da 20 arazöz çalışmalara katılıyor. Çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanda yangın etkili oluyor." dedi.