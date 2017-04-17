Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası başladı

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün emniyet teşkilatı yapılanmasında oldukları iddia edilen 32'si tutuklu 44 sanık hakim karşısına çıktı.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülün duruşmaya, aralarında, görevden alınan ve meslekten ihraç edilen dönemin Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü S.E, Tavas Emniyet Amiri O.Ç, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser N.S'nin de bulunduğu sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti sırasında bugün doğum günü olan sanıklardan eski emniyet amiri O.Z. için mahkeme başkanı "Kötü bir tesadüf." dedi.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından, eski öğretmen tutuklu sanık Ramazan Özfidan savunma yaptı.

Mahkeme heyetinin ertelediği duruşma yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edecek.

Sanıklar hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından dava açılmıştı.