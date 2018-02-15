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Denizli'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Denizli’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının şifreli haberleşme programı ‘Bylock’u kullandıkları ileri sürülen ihraç edilen öğretmen ve örgütün ‘ev ablaları’na yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

15 Şubat 2018 Perşembe 09:51
Denizli'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin şifreli haberleşme programı ‘Bylock’ kullandıkları ileri sürülen 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphelilerin evlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, ihraç edilen öğretmen, esnaf ve ablalardan oluşan toplam 11 kişi gözaltına alındı, firar eden 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 09:51
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