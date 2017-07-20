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Denizli'de fabrikayı nasıl yaktığını telefondan izletti

Denizli'de 24 yaşındaki Tolga E., cep telefonuyla görüntülü aradığı babası Hayri E.'ye ait tesisi ateşe verip izlettii. Babanın ihbarı üzerine polis, Tolga E.'yi gözaltına aldı.

20 Temmuz 2017 Perşembe 07:57
Denizli'de fabrikayı nasıl yaktığını telefondan izletti

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Hacıeyüplü Mahallesi’ndeki Atıl Yatak Yayı ve İmalatı Fabrikası'nda meydana geldi. Babasıyla arasında sorun olduğu ve madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Tolga E., elinde tüfek olduğu halde fabrikaya geldi. Babasına ait fabrikaya girmeye çalışan Tolga E.'ye yan fabrikanın bekçisi müdahale etmek istedi. Bunun üzerine Tolga E. tüfekle havaya ateş ederek bekçiyi uzaklaştırdı.

Tolga E., fabrikaya girdikten sonra babası Hayri E.’yi cep telefonu ile görüntülü aradı ve tesisi yakacağını söyledi. Babası oğlunu bundan vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı.

Ancak Tolga E., fabrikayı benzin dökerek kundakladı. Babanın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kundaklanan fabrikada alevler kısa sürede büyüdü.

İtfaiye ekipleri yangına 18 araç ve 40 personel ile müdahale etti. Alevlere teslim olan fabrika tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 3 saat süren yangın, diğer fabrikalara sıçramadan söndürdü.

Fabrikada yaklaşık 3 milyon lira hasarın meydana geldiği belirtilirken, fabrika girişinde de bir av tüfeği ile fişek kovanı bulundu. Babasının fabrikasını kundakladığı öne sürülen Tolga E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 07:57
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