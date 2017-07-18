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Denizli'de endemik bitki türü keşfedildi

Türkiye'nin sahip  olduğu zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması  çalışmaları kapsamında Denizli'de "Ekimia ozcan-secmenii" adı verilen bitki türü  keşfedildi.Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Ülkemiz endemik türler  açısından oldukça zengin bir konumda bulunuyor. Bizlere düşen görev ise bu  zenginliğimize gözümüz gibi bakmak ve bu türlerin geleceğe intikalini  sağlamaktır"

18 Temmuz 2017 Salı 12:15
Denizli'de endemik bitki türü keşfedildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığının Türkiye'nin sahip olduğu  zengin biyoçeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmaları  kapsamında, Denizli'de "Ekimia ozcan-secmenii" adı verilen yeni bir bitki türü  keşfedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar  (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Türkiye'nin sahip olduğu zengin biyoçeşitliliğin  korunması ve gelecek nesillere aktarılması çalışmaları sürdürülüyor.

DKMP Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum  Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü araştırma ekibinin Denizli'nin Acıpayam  ilçesinde bulunan Sami Soydam-Sandalcık Barajı ve HES sahası sınırları içerisinde  yaptığı çalışmalar neticesinde yeni bir bitki türü keşfedildi.

BİYOÇEŞİTLİLİK GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK

Türkiye'nin monotipik endemik türleri arasında yer alan Ekimia cinsine  ait "Ekimia ozcan-secmenii" adı verilen bu bitki türü, tek nokta endemik ve  sınırlı lokasyonda yayılış gösteriyor.

Keşfedilen yeni türün korunması için gerekli hassasiyet gösterilerek  arazi çalışmaları yapıldı ve tür Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koruma altına  alındı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, konuya ilişkin  değerlendirmesinde, tür korumaya yönelik çalışmaların büyük bir önem taşıdığını  belirterek "Ülkemiz endemik türler açısından oldukça zengin bir konumda  bulunuyor. Bizlere düşen görev ise bu zenginliğimize gözümüz gibi bakmak ve bu  türlerin geleceğe intikalini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 12:15
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