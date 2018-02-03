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Denizli’de doğalgaz patlamasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Denizli’de bir apartmanda doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada yanarak yaralanan 22 yaşındaki genç, Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:05
Denizli’de doğalgaz patlamasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Olay, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi’ndeki bir apartmanın 4’üncü katında 2 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğalgaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada sırasında evde bulunan Mikail Şentürk (22) alevler içinde kalarak yaralandı. Mikail Şentürk, 4’üncü kattaki alevler içinden kendini aşağıda açılan battaniyenin üzerine attı. Yanarak yaralanan Mikail Şentürk, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı ve ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi.

Mikail Şentürk, Samsun’daki hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. 

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:05
  1. Denizli
  2. doğalgaz patlaması
  3. hayatını kaybetti

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