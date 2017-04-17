Denizli'de cinayet: Önce çantası sonra cesedi bulundu

Sazak Mahallesi Denizli- Buldan Karayolu'nda temizleme çalışması yapan işçilerden Hasan Akbulut, bugün saat 10.00'da, yol kenarında bir kadın çantası olduğunu gördü.

Kamyonetle karayolu kenarında duran işçiler, çantanın kime ait olduğunu belirlemek için içine baktıkları sırada, çantanın yaklaşık 10 metre altında kadının cesedini gördü. Kadının yaşayıp, yaşamadığına bakan işçiler, daha sonra jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Gelen acil sağlık ekibi, kimliği belirsiz kadının gece saatlerinde öldüğünü belirledi.

İNCELEME SONRASI BULUNDU

Jandarma soruşturma başlatırken, Cumhuriyet Savcısı da inceleme yaptı. Olay yerinde detaylı inceleme yapan jandarma ekipleri, 30-35 yaşlarındaki kadına ait bir kimlik bulamadı.

Olay yerindeki ilk belirlemelere dayanılarak, kadının otomobil çarpması sonucu savrulup, yolun alt kısmına yuvarlandığı tespit edildi. Kadına çarpıp kaçan sürücünün otomobiline ait parçaların da inceleme sorasında bulunduğu ifade edildi. İncelemelerin bitmesi ardından kimliği belirsiz kadının cesedi, otopsi için Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

JANDARMA EKİPLERİNE HABER VERDİLER

Karayolu temizleme işçisi Hasan Akbulut, kadının önce çantasını, ardından da cesedini bulduklarını, daha sonra jandarma ekiplerine haber verdiklerini söyledi.