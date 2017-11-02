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Denizli'de çelik kasadan esrar çıktı

Denizli'de, uyuşturucu bulmak için eğitilen 'Çako' adlı köpeğin de kullanıldığı aramada, nargile kafedeki çelik kasaya gizlenmiş bir miktar esrar ele geçirildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 09:07
Denizli'de çelik kasadan esrar çıktı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 230 polis, Delikliçınar'da kafelerin yoğun olduğu Meserret ve Eflatun sokaklarda uyuşturucuya yönelik denetim yaptı. Denetimde, uyuşturucu bulmak için eğitilen köpekler 'Çako' ile 'Şat' da kullanıldı. Denetimlerde, motorize narkotik polisleri sokakların çevresinde devriye gezdi, diğer ekipler de şüpheli kişilerin üzerlerini aradı, kimlik kontrolü yaptı. Kimliği olmayan yabancı uyruklu 15 kişi gözaltına alındı.

Yapılan üst aramalarında üzerlerinde uyuşturucu hap ve sentetik uyuşturucu metamfetamin bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca işyerlerinde de arama yapıldı. Bir nargile kafeye giren 'Çako'nun çelik kasaya tepki vermesi üzerine savcılıktan arama kararı alındı. Kararın ardından çelik kasayı açan polisler, bir miktar esrar buldu. Nargile kafenin işletmecisi gözaltına alındı. Denetimde gözaltına alınan toplam 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

Öte yandan, narkotik köpeklerine çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, köpekleri severek fotoğraf çektirdi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 09:07
  1. uyuşturucu
  2. Denizli
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