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Denizli'de boynuzu için katlettiler

Denizli'nin Çivril İlçesi'ndeki Akdağ Tokalı kanyonda yaşayan ve koruma altındaki 4 kızıl geyiğin, avcılar tarafından vurulduğu ve başlarının kesilerek götürüldüğü iddia edildi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:15
Denizli'de boynuzu için katlettiler

Uzun boynuzlu kızıl geyiklerin başlarının, doldurulması için öldürülüp kesildiği sanılıyor.

Geçen Pazar günü Çivril İlçesi'ndeki Akdağ Dağı Tokalı Kanyonu bölgesine gidenler bölgede av tüfeğiyle vurulmuş, başları kesilerek götürülmüş 4 kızıl geyik bulunca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kanyon girişinde yetişkin, başı olmayan 1, kanyonun derinlerinde de yine av tüfeğiyle vurulup, başı kesilmiş 3 kızıl geyik bulundu.

Koruma altında olan ve avlanılması halinde 12 bin lira cezası olan kızıl geyiklerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği ifade edildi. Geyiklerin hepsinin başının kesik olması ve çevrede mermi fişekleri bulunmasının kaçak av iddiasını güçlendirdiğini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme başlattı. Uzun boynuzlu olan kızıl geyiklerin avcılar tarafından vurulup, başlarının doldurulmak için kesildiği sanılıyor. 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:15
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