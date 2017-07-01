Denizli'de aşırı sıcak asfaltı eritti!

Denizli’de artan hava sıcaklıkları olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Buldan'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla Denizli-İzmir Karayolu’nda asfaltın bir bölümü eridi.

Buldan Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Gülbay, aşırı sıcaklar nedeniyle eriyen yolun tehlikeye yol açtığını söyledi. Yetkilileri çözüm üretmeye davet eden Gülbay, şöyle dedi:

'YARDIM BEKLİYORUZ'

"Denizli-İzmir Karayolu’ndaki asfalt, aşırı sıcaklardan dolayı eriyor. İlçe merkezinde de bu sıkıntı mevcut. Temmuz ayının 21’i ile 23’ü arakarayolusında ilçemizde festival düzenleyeceğiz. Bu yolu 200 bin kişi kullanacak. Yetkililerden bu sorunu çözmesini bekliyoruz. Elimizdeki cüzi iş makineleriyle yolları kumlamaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar eriyen asfalt yüzünden 3 hasarlı kaza oldu. Bütün yetkililerden yolun bir an önce yapılması için elinden ne geliyorsa katkısını bekliyoruz."