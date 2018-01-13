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Denizli’de apart uygulamasında 47 bin 534 TL ceza kesildi

Denizli’de, ‘huzur ve güvenliğin sağlanması’ amacıyla, 90 polisle günlük apartlara yönelik bir uygulama yapıldı. Uygulamada kurallara uymayan ve kuralları uygulamayan 9 aparta 47 bin 534 TL ceza kesildi

13 Ocak 2018 Cumartesi 08:03
Denizli’de apart uygulamasında 47 bin 534 TL ceza kesildi

Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla günü birlik kiralanan ‘ev ve apartlarda güvenliğin sağlanması’ amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Apartların kapıların çalan ekipler, apart ve evlerde kalanlara kural ile kanunlara uyulması için uyarıda bulundu, gerekli bilgiler verildi.  Asayiş ekiplerinin 16 günlük kiralık olarak kullanılan ev ve apartlarda yaptığı uygulamaya 90 polis katıldı. Günlük oda veya apart kiralayan 9 aparta emniyete gerekli bilgi verilmediği ve kanuna uygun olmadığı gerekçesiyle toplam 47 bin 534 TL ceza kesildi. Yapılan uygulamada, aranan iki şahıs gözaltına alındı. 2 Afgan uyruklu şahsa kaçak girişten, 1 Rus uyruklu şahsa ise vize ihlali ve dolandırıcılık olayından, 1 İranlı kadın ve 2 çocuğuna yurda kaçak girişten olmak üzere toplamda 8 yabancı şahsa işlem yapıldı. 

Vatandaşların huzuru ve güveni için operasyon ve uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 08:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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