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Denizli'de 7 aylık hamile kadının sır ölümü!

Denizli'nin Çal ilçesi Süller Mahallesi'nde 8 ay önce evlenen 7 aylık hamile 35 yaşındaki Rukiye K.K., evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle vurarak yaşamına son verdi.

02 Ocak 2018 Salı 12:21
Denizli'de 7 aylık hamile kadının sır ölümü!

Süller Mahallesi'nde dün meydana geldi. 8 ay önce evlenen Rukiye K.K., evde kimsenin olmadığı sırada kendini av tüfeğiyle başından vurdu. Eve gelen eşi, Rukiye K.K.'nın kanlar içinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Rukiye K.K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Rukiye K.K.'nin cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, karnındaki bebeği de kurtarılamayan Rukiye K.K.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı. Genç kadının neden canına kıydığının araştırıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 12:21
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