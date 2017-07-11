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“Denizli Hayat” yine çok konuşulacak

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2006 yılında yayın hayatına başlattığı "Denizli Hayat" dergisi son sayısında “15 Temmuz” temasıyla çıktı. Denizlililerin hain FETÖ’nün darbe girişimine karşı kahramanca duruşunu en ince detayları ile anlatıldığı Denizli Hayat’ta 15 Temmuz’a özel 8 sayfa ayrıldı.

11 Temmuz 2017 Salı 16:46
“Denizli Hayat” yine çok konuşulacak

Denizli'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile kent yaşamına dair her ayrıntıyı, 11 yıldır kaleme alan Denizli Hayat, son sayısında 15 Temmuz temasıyla çıktı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırlayıp yayımladığı Denizli Hayat Dergisi’nin yeni sayısı dopdolu içeriğiyle bir kez daha okuyucusu ile buluştu. Denizli’nin soysal ve kültürel hayatının yanı sıra kent ile özdeşleşen değerleri ve fotoğraflarıyla yine keyifli bir okuma serüveni yaşatacak Denizli Hayat, bu sayısında Denizlililerin hain FETÖ’nün darbe girişimine karşı kahramanca duruşunu en ince detayları ile anlatıldığı 15 Temmuz temasıyla çıktı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği son sayıda tarihi 15 Temmuz 2016 için 8 sayfa ayrılırken, dergide 15 Temmuz ve daha sonrasında Denizli’de yaşanılan her detay en ince ayrıntısına kadar kaleme alındı.

“Denizli tek ses tek yürek oldu”

15 Temmuz’un yanında birçok özel dosya ve röportajın bulunduğu özel sayının giriş yazısını kaleme alan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şunları kaydetti: “Ülkemizdeki hür demokrasi düzenine, temel hak ve hürriyetlere yönelik 15 Temmuz 2016 silahlı darbe teşebbüsü, Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayeti, hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine sahip çıkmasıyla bertaraf edildi. Denizlililer olarak, 15 Temmuz gecesi bizlerde vatan haini FETÖ’ye karşı tek ses tek yürek olup, şer odaklarına karşı dimdik durduk. Yüreğimizdeki vatan aşkı ile darbenin ilk dakikalarında sokaklara çıkıp, cadde ve meydanları hainlere teslim etmedik. 97 yıl sonra Denizli Sancağı yine bağımsızlığımızın simgesi olurken; çocuğundan yaşlısına yüz binlerce kahraman Denizlili, milli iradeye, milletin adamlarına ve vatanına sahip çıktı.”

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:46
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi
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