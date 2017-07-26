Denizli, Büyükşehir ile daha güzel

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın tüm ilçelere yönelik başlattığı beton kilit parke taşı yatırım programı ikinci yılında da tüm hızıyla sürüyor. Geçen yıl kent merkezi dışında bulunan 17 ilçe belediyesine 600 bin metrekare beton kilit parke taşı hibe eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl rakamı 2,5 milyon metrekareye çıkartarak, döşeme işini de kendi imkanlarıyla gerçekleştirmeye başlamıştı. İki yılda toplam 3,1 milyon metrekarelik bir alanın kilit parke taşı ile döşeneceği kaydedilirken, çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. Parke taşı döşeme çalışmalarının bu rakamla da sınırlı kalmayacağı, ihtiyaç olan tüm sokaklarla söz konusu yatırımın buluşacağı, Denizli’nin en ücra köşesinde dahi vatandaşların ayağının toza ve çamura değmeyeceği vurgulandı.

“Büyükşehir demek 'insana yatırım' demektir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, büyükşehir ile birlikte “Kent merkezinde ne varsa ilçelerde de o olacak” anlayışı ile hareket ettiklerini kaydetti. Yaklaşık iki yıl önce başladıkları beton kilit parke taşı döşeme çalışmalarının devam ettiğini, ihtiyaç olan son noktaya kadar söz konusu yatırımın süreceğini vurgulayan Başkan Zolan, “Vatandaşlarımıza, ‘ayağınızı yazın toza kışın ise çamura değdirmeyeceğiz’ diye söz vermiştik. Şimdi sözümüzü yerine getiriyoruz. Halkımız bu projemizden çok memnun. Tüm ilçelerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Büyükşehir demek 'insana yatırım' demektir" dedi.

Vatandaşlar ne diyor?

Denizli Büyükşehir Belediyesinin söz konusu yatırımından memnuniyetle bahseden vatandaşlar projeye tam not verdi. Bir zamanlar köylerinde tozdan ve çamurdan kurtulmak için çizme ile dolaşmak zorunda kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, “Ayağımız artık toza çamura değmiyor” diyerek şunları kaydetti:

Ali Osman Kabak : “Biz bu yolların çamurundan çıkamıyorduk. Diz boyu çamur oluyordu. Şimdi taş döşendi Allah razı olsun çok güzel oldu. Şimdiye kadar böyle bir hizmet görmemiştik. Köyümüzün düzeni değişti, sokaklarımız tozdan çamurdan kurtuldu.”

Orhan Karadeniz: “Yollarımız kilit parke taşı döşendikten sonra köyümüz de öyle yerler oldu ki bugün şehirde yok. Vatandaş şakır şakır yağmurda bile çarşıya gidiyor. Ayağımız artık toza çamura değmiyor.”

Üzeyir Ülker: “Önceden bizim mahallemiz çamurdan geçilmiyordu. Sokaklardan çizme ile gelip geçiyorduk. Şimdi taşımız döşendi. Çok rahatız. Camimize, kahvemize çok rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Allah Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’dan razı olsun.”

Cüneyt Karabulut: “Allah’a şükür yoldan çok memnunuz. Eskiden ayağımız çamur oluyordu kıyafetimiz kirleniyordu. Allah’a şükür parke taşlarının döşenmesi bizleri çok mutlu etti. Biz Osman Zolan gibi bir adam görmedik. Allah razı olsun, köyümüze geldi istediğimizi fazlasıyla yaptı.”

Ramazan Özcan: Yapılan kilit parke taşı çalışmaları çok güzel. Biz burada tozdan duramıyorduk. Bir iki tane araba geçtiğinde evde oturamıyorduk. Her yere taş döşendi ve şimdi tozdan kurtulduk çok güzel oldu. Bundan iyisi olmaz.”