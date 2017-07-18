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Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden uyarı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, bazı kişi ve kurumlardan Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin adı kullanılarak yardım talep edildiği ihbarları üzerine vatandaşlara uyarıda bulundu.

18 Temmuz 2017 Salı 22:23
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nden uyarı

Bazı kişi ve kurumlardan Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin adı kullanılarak yardım talep edildiği ihbarları alan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları dolandırıcılık konusunda uyardı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ve yöneticilerinin adı kullanılarak çeşitli yardım kampanyaları düzenledikleri gerekçesiyle bazı kişi ve kurumdan telefon aracılığı ile para talep edildiği duyumlarının alındığı bildirilen açıklamada şunlar ifade edildi: “Denizli Büyükşehir Belediyesi herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediği gibi, bu şekilde vatandaşlarımızdan para talep etmesi de mümkün değildir. Bu şekilde yardım talebiyle karşılaşan vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak güvenlik güçlerimize ihbarda bulunmaları önemle duyurulur.”

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 22:23
  1. Denizli Büyükşehir Belediyesi
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