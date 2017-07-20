Denizli bir kez daha sancağının altında toplandı

Denizli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde yine meydanlara akın etti. Kahraman Türk milletinin destanlar yazdığı 15 Temmuz gecesi 249 şehit ve 2193 gazisini anarak onlara olan şükranlarını dile getiren binlerce vatandaş geçen yıl olduğu gibi yine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın salladığı Denizli Sancağı altında toplanarak milli iradeye olan bağlılıklarını haykırdı. Denizli’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’ndaki Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musiki Konseri ile başladı. Ardından Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının kahramanlık şarkılarını söylediği etkinlik, protokol konuşmaları ile devam etti. AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Denizlililerin 15 Temmuz’da darbe girişimi yapan FETÖ’cü hainlere karşı dimdik durduğunu belirterek, “Onlar gördüler ki bu vatan toprakları, bu millet, bu bayrak, bu devlet öyle teslim edilemez. O geceyi aydınlığa kavuşturan sizlere selam olsun. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

“Bu millet asla esareti kabul etmedi”

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise, “Değerli hemşerilerim 15 Temmuz öyle bir gün ki içinde hem ihanet hem zafer var. Düşmana ders dosta ibret var. Ben öleyim ülkem yaşasın diyen şehitleri sayesinde yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var. 15 Temmuz destanını yazan demokrasi şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun” dedi. AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Mehmet Yüksektepe, “Bu gece meydanlar konuşuyor. Türkiye’nin tüm meydanları kırmızı-beyaz. Bütün milletimiz bugün meydanlarda. Çünkü bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yıldönümü. Biz biliyoruz ki bu millet asla esareti kabul etmedi, etmeyecek” diye konuştu.

“O karanlık gecenin sabahı çok aydınlık oldu”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Şükürler olsun yine bu meydanda aynı coşku ve heyecanla bir olarak diri olarak Allah’ım bizi buluşturdu. Sizler bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız, bizlere sahip çıktınız, bayrağımıza sahip çıktınız. Tam bir yıl önce o kara bulutlar ülkemin üzerine çökmüştü. Haber alır almaz yollara düştük. Cumhurbaşkanımızın ‘meydanlara inin’ talimatıyla hep beraber bu meydanda buluştuk. Çok şükür o karanlık gecenin sabahı çok aydınlık oldu. Bunu sizler başardınız. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Allah’ım şehitlerimize rahmet eylesin, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler versin. İşte biz de televizyonlarda tankların çıktığını görür görmez hemen talimat verdik. Dedik ki ‘Denizli’deki tugayın etrafı sarılsın” dedi.

“Son nefesimize kadar bayrağımıza vatanımıza sahip çıkacağız”

15 Temmuz’da inananların ve haklı olanların galip geldiğini anlatan Başkan Zolan, “Biz istiyoruz ki ülkem daha güzel olsun ama ülkem üzerinde oyunlar oynanmaya devam edecek. Geçmişte oldu, 15 Temmuz’da oldu ve bundan sonra da olacak. Bize düşen birlik ve beraberlik içerisinde sımsıkı birbirimize sarılmaktır. Ayrılığa değil birliğe doğru yürümektir. Biz bir olduğumuz sürece hangi düşman gelirse gelsin hiçbiri başarılı olamaz” diye konuştu. Başkan Zolan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Son nefesimize kadar bayrağımıza vatanımıza sahip çıkacağız. Allah’ım bu 15 Temmuz’u bir daha bizlere göstermesin. Bu destanda en büyük paya sahip, duruşuyla inancıyla güveni ile liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bu işin üstesinden gelen başaran liderimizdir. Başbakanımıza sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bakanlarımıza emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Denizli Sancağı altında konuştu

Denizli’de milli mücadele ateşinin yakıldığı 15 Mayıs 1919’u anlatarak Denizli Sancağı altında konuşmasını sürdüren Başkan Zolan, “İşte o sancağımız 1 yıl önce yine bu meydana çıktı. Allah’ımın izni ile yine kurtuluşa koştuk. Allah’ım o sancağımızı ve bayrağımızı inşallah ilelebet var etsin. Bu ülkede bu salaları, bu ezanları susturmasın. Gerekirse canımızı malımızı her şeyimizi feda ederiz ama bayrağımızı sancağımızı indirtmeyiz vatanımızı böldürtmeyiz” dedi. Konuşmasını tamamlarken Denizli Sancağının altında binlerce vatandaşı selamlayan Başkan Zolan, meydanı dolduran kalabalığın heyecanını paylaştı. Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Tam bir yıl önce Denizli’de onbinler darbeye hayır sloganları atıyordu. Bir avuç çapulcunun giriştiği demokrasiyi, Türkiye’nin istikbalini, geleceğini, özgürlüğünü yok etmek isteyen bir avuç çapulcuya karşı Denizli halkı Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi dimdik ayakta durdu. Bundan dolayı Denizlili kardeşlerime şükran borçluyuz. Biz sizi yalnız bırakmadık sizler de bizi yalnız bırakmadınız” dedi.

“Bu millet ancak Allah’ın huzurunda secdeye kapanır”

Denizli Valisi Hasan Karahan, “Artık hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak. 15 Temmuz bu milletin kaderinde bir milat bir dönüm noktası. Millet kaderine hakim olduğunu, milli iradenin üzerinde bir irade tanımadığını, Cumhurbaşkanını kendi seçeceğini, hükümeti kendi seçeceğini beğenmezse de kendi indireceğini bütün cihana gösterdi. Milletin iradesinin üzerinde bir irade yok. Bu millet ancak Allah’ın huzurunda secdeye kapanır onun dışında tankın topun merminin önünde secdeye kapanmaz” dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci de, “Bugün sabahtan beri gözyaşları içerisinde o gün yaşananları tekrar yaşadım. Ben sizlerin karşısına bir şehit eşi şehit annesi olarak çıkabilirdim. Çok şükür rabbime onları bize bağışladı. Ama maalesef bizler 250 canı bu vatana feda ettik. O gün Ankara sokakları kan içerisindeydi. Şükürler olsun ki kanlarını boşa akıtmadılar. O gün şu al bayrağın üzerindeki kan onların kanlarıyla daha bir anlam kazandı” dedi.

Program sabah namazına kadar sürdü

Ankara ve İstanbul’daki etkinlikler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı tarihi konuşmalar 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kurulan dev ekranlardan ilgiyle izlendi. Kuran-ı Kerim ve duaların okunduğu gece saat 00.13’de camilerden salalar okunmaya başlandı. Tüm protokol üyelerinin bayraklarla meydanda toplanan vatandaşları selamladığı gece 7’den 70’e binlerce Denizlili bir kez daha demokrasi nöbeti tuttu. Vatandaşlara simit, çay, pilav, ayran ve çorba ikramlarının yapıldığı program sabah namazına kadar sürdü.