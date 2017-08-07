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Denizli-Antalya karayolunda heyelan!

Yağışın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle Denizli-Antalya karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor

07 Ağustos 2017 Pazartesi 03:58
Denizli-Antalya karayolunda heyelan!

Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yağışın  etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. 

 
Alınan bilgiye göre, Cankurtaran mevkisinde akşam üstü etkisini  gösteren yağmurun etkisiyle düşen toprak ve kaya parçaları yolda tehlikeye yol  açtı.
 
Heyelan nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri  tek şeride düşen yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.
 
Karayolunda önlem alan emniyet ve karayolları ekipleri kapanan yolu  açmak için çalışma başlattı.
 
İş makineleri ile heyelan meydana gelen bölgede çalışma sürüyor.
 
Öte yandan, bölgede hazır bulunan karayolu ekibi aracına bir başka  aracın arkadan çarpması sonucu 1 işçi yaralandı.
 
Yaralı işçi Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 03:58
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