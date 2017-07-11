Denizli 15 Temmuz’da yine ayakta olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yuvalanan FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Denizli yine ayakta olacak. İhanet çetesi FETÖ’nün gerçekleştirdiği darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren kahramanca duruşu ile büyük takdir toplayan Denizli, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümünde Denizli Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı etkinliklerle tarihi günü anacak. Bu kapsamda 15 Temmuz’da Denizli ve Türkiye’de yaşanılan kahramanlıkların anlatıldığı fotoğraf sergileri düzenlenecek. 13 Temmuz 2017 Perşembe günü saat 10:00 da Bayramyeri Meydanı, 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 13:00’de ise Forum Çamlık AVM’de ve Çamlık Mesireliği’nde fotoğraf sergisi açılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması dev ekranda

14 Temmuz 2017 Cuma günü ise cuma namazına müteakip Yeni Camii de Kuran-ı Kerim okunacak. Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunacağı program 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda devam edecek. Cumartesi günü saat 21:00’de başlayacak program kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı tarafından Türk Tasavvuf Musikisi Konseri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Mehteran Konseri, protokol konuşmaları ve Kuran-ı Kerim dinletileri yapılacak. 15 Temmuz 2016’da olduğu gibi Denizlililerin yine sabaha kadar ayakta olacağı etkinliklerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gece 02.30’da yapacağı tarihi konuşma Büyükşehir Belediye binasında bulunan dev ekrandan yayımlanacak.

16 Temmuz’da Uğur Işılak konseri

Türkiye’nin 81 ilinde çeşitli etkinliklerle hatırlanacak 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi ünlü sanatçı Uğur Işılak’ın sahne alacağı bir konser de düzenleyecek. 16 Temmuz 2017 Pazar günü saat 21.00’de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda düzenlenecek konserde Denizlililer darbeye bir kez daha karşı olduğunu haykıracaklar.

“Unutmayacağız unutturmayacağız”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, darbe kalkışmasının gerçekleştiği ilk andan itibaren Denizlililerin 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na çıkarak demokrasiye ve milletin seçtiklerine sahip çıktığını söyledi. O karanlık geceyi ve o gün bu ülke için şehit ve gazi olan kahramanları “Unutmayacağız, unutturmayacağız” diyen Başkan Zolan, şöyle konuştu: “15 Temmuz 2016’da tüm Türkiye’de olduğu gibi Denizlimiz de bu hainliğe karşı dimdik ayakta durdu. Denizli’nin kahraman evlatları vatanına, bayrağına sahip çıktı. O karanlık gecenin yıldönümünde bir kez daha bir araya geleceğiz, vatan hainlerine bir kez daha ‘Biz her zaman burada olacağız, bu kutsal ülkeyi asla hainlere teslim etmeyeceğiz’ diyeceğiz.”

Başkan Osman Zolan’dan davet

15 Temmuz’da tüm Denizlilileri 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda yapılacak Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarına davet eden Başkan Zolan, 16 Temmuz’da ise yine herkesi 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda yapılacak Uğur Işılak konserine davet etti.