Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahsur kalan ve "Asım Kaptan" adlı feribotla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilen Türk vatandaşları deprem anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

Bodrum ilçesindeki limana yanaşan feribottan inen tatilcilerden Hale Özveren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme sahil kenarında yakalandıklarını söyledi.

Deprem anında ayakta durmakta zorlandığını belirten Özveren, "Denizin taştığını, yerin yarıldığını gördük. Deprem olup bittikten sonra çocuğumu yatıştırmaya başladığımda tsunami korkusu da yaşadık. Ege Denizi'nde çok olmazmış ama başımıza ne geleceğini bilemezdik." dedi.

Yunan televizyonlarından, "Yüksek yerlere çıkmaları" konusunda yayınlar yapıldığını kaydeden Özveren, birkaç kez panik yaşadıklarını ve sabaha kadar uykusuz kaldıklarını anlattı. Kendilerine yardım ulaştırıldığını ifade eden Özveren, konsolosluğa ve emeği geçenlere teşekkür etti.

- "Borular patlak, şehrin suyu yok"

Nilgün Ağrıbozluoğlu da yaşadıklarının kelimelerle anlatılamayacağını dile getirerek, "Çok kötü şeyler yaşadık. Orada her şey paramparça olmuş durumda. Borular patlak, şehrin suyu yok. İnsanlar sokakta yatıyor. Kimse kimseye yardım edemedi. Herkes kendi halinde." diye konuştu.

Kendilerini otelden atarak geceyi sokakta geçirdiklerini dile getiren Ağrıbozluoğlu, yaralılarla birlikte Asım Kaptan teknesiyle Türkiye'ye geldiklerini ifade etti.

10 yaşındaki Merve Ceren Turanlı ise "Öyle bir sallandık ki sanki makine takmışlar gibi yer gidip gidip geliyordu. Anlatamayacağım bir gece. Sokakta yattık, çok üşüdük. Bütün gece annemlerin başında nöbet tuttum. Otelin odasındaki yataklar hareket ediyordu." dedi

- "Her yer yıkık ve döküktü"

Tatilcilerden Zeynep karaman da yaşadıklarının bir afet olduğunu, daha önceki depremlere benzemediğini vurguladı.

Deprem sonrası tsunami korkusu yaşadıklarını dile getiren Karaman, şunları kaydetti:

"Gökten garip garip şimşekler, sesler geldi. Ortalık yıkıldı, artık öldük dedim. Çok uzun sürdü. Sabaha kadar çok sayıda artçı deprem yaşadık. Uyumadık hep sokaktaydık. Memleketimize döndüğümüz için son derece mutluyuz. Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Eğer konsolosluk olmasaydı 3-4 gün orada kalabilirdik. Orası çok kötüydü. Her yer yıkık ve döküktü. Her yer şeritlerle çevriliydi. Allah'a çok şükür yurdumuzdayız."