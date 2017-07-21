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"Denizin taştığını, yerin yarıldığını gördük"

Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahsur kalan ve "Asım Kaptan" adlı feribotla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilen Türk vatandaşları deprem anında ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Feribotla getirilenlerden Özveren: "Denizin taştığını, yerin yarıldığını gördük" Zeynep Karaman: "Sabaha kadar çok sayıda artçı deprem yaşadık. Uyumadık hep sokaktaydık. Memleketimize döndüğümüz için son derece mutluyuz"

21 Temmuz 2017 Cuma 16:23
"Denizin taştığını, yerin yarıldığını gördük"

Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahsur kalan ve "Asım  Kaptan" adlı feribotla Muğla'nın Bodrum ilçesine getirilen Türk vatandaşları  deprem anı ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.

    Bodrum ilçesindeki limana yanaşan feribottan inen tatilcilerden Hale  Özveren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depreme sahil kenarında  yakalandıklarını söyledi.

    Deprem anında ayakta durmakta zorlandığını belirten Özveren, "Denizin  taştığını, yerin yarıldığını gördük. Deprem olup bittikten sonra çocuğumu  yatıştırmaya başladığımda tsunami korkusu da yaşadık. Ege Denizi'nde çok olmazmış  ama başımıza ne geleceğini bilemezdik." dedi.

    Yunan televizyonlarından, "Yüksek yerlere çıkmaları" konusunda  yayınlar yapıldığını kaydeden Özveren, birkaç kez panik yaşadıklarını ve sabaha  kadar uykusuz kaldıklarını anlattı. Kendilerine yardım ulaştırıldığını ifade eden  Özveren, konsolosluğa ve emeği geçenlere teşekkür etti.

    - "Borular patlak, şehrin suyu yok"

    Nilgün Ağrıbozluoğlu da yaşadıklarının kelimelerle anlatılamayacağını  dile getirerek, "Çok kötü şeyler yaşadık. Orada her şey paramparça olmuş durumda.  Borular patlak, şehrin suyu yok. İnsanlar sokakta yatıyor. Kimse kimseye yardım  edemedi. Herkes kendi halinde." diye konuştu.

    Kendilerini otelden atarak geceyi sokakta geçirdiklerini dile getiren  Ağrıbozluoğlu, yaralılarla birlikte Asım Kaptan teknesiyle Türkiye'ye  geldiklerini ifade etti.

    10 yaşındaki Merve Ceren Turanlı ise "Öyle bir sallandık ki sanki  makine takmışlar gibi yer gidip gidip geliyordu. Anlatamayacağım bir gece.  Sokakta yattık, çok üşüdük. Bütün gece annemlerin başında nöbet tuttum. Otelin  odasındaki yataklar hareket ediyordu." dedi

    - "Her yer yıkık ve döküktü"

    Tatilcilerden Zeynep karaman da yaşadıklarının bir afet olduğunu, daha  önceki depremlere benzemediğini vurguladı.

    Deprem sonrası tsunami korkusu yaşadıklarını dile getiren Karaman,  şunları kaydetti:

    "Gökten garip garip şimşekler, sesler geldi. Ortalık yıkıldı, artık  öldük dedim. Çok uzun sürdü. Sabaha kadar çok sayıda artçı deprem yaşadık.  Uyumadık hep sokaktaydık. Memleketimize döndüğümüz için son derece mutluyuz.  Hükümetimize teşekkür ediyoruz. Eğer konsolosluk olmasaydı 3-4 gün orada  kalabilirdik. Orası çok kötüydü. Her yer yıkık ve döküktü. Her yer şeritlerle  çevriliydi. Allah'a çok şükür yurdumuzdayız."

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:23
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  6. Yunanistan
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