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Denizin içinden çıktı! Kurbağa adamlar buldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iskele açıklarında eğitim dalışı yapan İzmir Emniyeti'ne bağlı kurbağa adamlar, bir miktar uzun namlulu silah mermisi bulurken, mermiler inceleniyor.

09 Ocak 2018 Salı 15:35
Denizin içinden çıktı! Kurbağa adamlar buldu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar, bugün öğle saatlerinde, Karşıya İskele açıklarında, eğitim dalışı yapmaya başladı.

Dalış yapan kurbağa adamlar, bir süre sonra bir miktar uzun namlulu silah mermisi buldu. Polis kurbağa adamları, mermi bulunan bölgede bir süre daha arama yaptıktan sonra başka bir şey çıkmayınca, bulunan mermileri, Pasaport İskelesi'ndeki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine teslim etti.

Burada hazır bekleyen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, denizden çıkarılan mermiler incelemek üzere emniyete götürdü. Yapılacak detaylı incelemenin ardından, bulunan uzun namlulu silaha ait mermilerin ne olduğunun ortaya çıkacağı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 15:35
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