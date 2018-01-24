Denize kıyısı bulunmayan kent yıllık 4,7 bin ton balık üretiyor

Doğu Karadeniz'in denize kıyısı olmayan kenti Gümüşhane'de, zengin dere yatakları ve enerji için kurulan barajlardaki 38 tesiste her yıl ortalama 4 bin 675 ton alabalık üretiliyor.

Sanayinin azlığı ve bakir coğrafyasıyla su yatakları kirlilikten etkilenmeyen kentte üretilen balıklar, çevre illerdeki aracı kuruluşlarla Gürcistan ve Japonya'ya ihraç ediliyor.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde 11 işletmede 2 bin 650 ton, Torul'da 17 işletmede bin 950 ton, Kelkit'te 3 işletmede 50 ton, Şiran'da 3 işletmede 20 ton, merkezde ise 4 işletmede yıllık 5 ton balık üretiliyor.

Kent ekonomisine yıllık 4 milyon liraya yakın katkı sağlayan tesislerde balık üretimini artırmak adına her yılın aralık ayının ilk haftasından şubatın son haftasına kadar balık sağım işlemi yapılıyor.

Balık sağım işleminin en fazla yapıldığı Torul ilçesinin Kalecik köyünde Musalla Deresi üzerinde kurulu Taşkın Alabalık Üretim Tesisi'nde de 2018 yılı için 2 bin anaç ve 300 erkek gökkuşağı alabalığın sağım işlemi yapıldı.

Yılda yaklaşık 2 milyon yavru, 200 bin yetişkin alabalık üretim kapasitesine sahip çiftlikte, balık sağım işlemi şubat ayı sonuna kadar devam edecek.

"Lezzetini suyundan alıyor"

Torul Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Evren Özdemir ile birlikte Taşkın Alabalık Üretim Tesisi'nde incelemelerde bulunan Torul Kaymakamı Ertuğrul Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torul Barajı'nda ve derelerinde kurulan 16 tesiste alabalık üretimi yapıldığını bildirdi.

İlçedeki tesislerin yılda 2 bin ton alabalık üretim kapasitesine sahip olduğunu belirten Aslan, "Alabalık bu coğrafyanın, bu doğanın bize bir armağanı. Lezzetini suyundan alıyor. Torul ilçesinde 11'i Torul Barajı, 5'i beton havuzlarda olmak üzere 16 tesisimiz var. Yılda yaklaşık 2 bin tonluk üretim gerçekleştiriliyor. Son zamanlarda ilçemizde kültür balıkçılığı artış gösteriyor." dedi.

Aslan, üretilen balıkların çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra ihracatının da yapıldığına dikkati çekerek, Gümüşhane'nin 38 işletmeyle Türkiye'nin iç sulardaki balık üretiminin yüzde 3'ünü karşıladığını ifade etti.

Sadece inceleme yaptıkları tesisin yıllık yaklaşık 2 milyon yavru alabalık yetiştirme kapasitesine sahip olduğuna işaret eden Aslan, Torul'da üretilen balıkların başta Japonya olmak üzere çeşitli ülkelere gönderildiğini söyledi.

"Yavru balık yaklaşık 30 günde yumurtadan çıkıyor"

Taşkın Alabalık Üretim Tesisi'nin sahibi Hüseyin Taşkın da işletmelerinde yıllık 1 milyon 800 bin yavru, 200 bin yetişkin alabalık üretimi yapıldığını belirtti.

Üretimi ve kaliteyi artırmak adına her yıl tesislerde alabalık sağım işlemi yapıldığını ifade eden Taşkın, bu işlem için en uygun dönemin kış olduğunu dile getirdi.

Taşkın, her yılın aralık ayının ilk haftasından şubatın son haftasına kadar periyodik olarak alabalık sağımı yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Sağıma gelen dişi balıkları kontrol ediyor ve kuluçkahaneye alıyoruz. Erkek balıkları dişilerden ayırıp ayrı bir havuzda tutuyoruz. Daha sonra dişilerin yumurtasını alıyoruz, erkek balık sağıldıktan sonra dölleyip kuluçka dolaplarına yerleştiriyoruz. Su sıcaklığımız 10 derece olduğu için yavru balık yaklaşık 30 günde yumurtadan çıkıyor. Daha sonra besin keselerini tüketmeleri için larvaları yalaklara alıyoruz. Besin keselerini tüketip yüzmeye başladıkları zaman özel yavru yemleriyle yeme alıştırıyoruz. Periyodik olarak büyüdükçe yavru balıkları havuzlara alıyoruz. Burada büyütmeyi gerçekleştiriyoruz."

Taşkın, balığın yumurtadan çıkıp yenilebilecek hale gelmesinin 13-15 ayı bulduğunu da sözlerine ekledi.