Denize giren şahsın cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, önceki gün akşam saatlerinde Aliağa plajlar mevkiinde denize giren Mustafa Karacan (68) isimli şahıs, elbiselerini kıyıdan uzun saatler boyunca almadı. Bu durumu fark eden vatandaş, hemen durumu sahil güvenlik ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, ihbar üzerine arama kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu aynı gün 68 yaşındaki Karacan bulunamadı. Ertesi gün yapılan arama çalışmalarında ise ekipler, Mustafa Karacan’ın cesedini Tüpraş Aliağa Rafinerisi açıklarında fark etti.

Savcılığın inceleme yaptığı Mustafa Karacan’ın cesedi, daha sonra İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.