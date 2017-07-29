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Denize giren kişi boğuldu

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde denize giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:57
Denize giren kişi boğuldu

Olay, ilçeye Adacık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, serinlemek için denize giren 52 yaşındaki Abdullah Kıran bir süre sonra boğularak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkartılarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kıran’ın hayatını kaybettiği belirlenirken cenazesi yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 16:57
  1. Trabzon
  2. Ab
  3. Beşikdüzü
  4. Vakfıkebir
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