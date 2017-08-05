Denize giren genç boğuldu

Gelincik Mahallesi Öztürkler mevkisinde serinlemek için arkadaşlarıyla denize giren Onur Çiftçi (18), bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınları ve çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan ve 112 Acil Servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Çiftçi, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çiftçi'nin denize girmek için Kastamonu'dan arkadaşlarıyla Sinop'a geldiği öğrenildi.