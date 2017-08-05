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'Denize donla girme' kavgası: 3 yaralı

Ordu'da iki grup arasında 'denize iç çamaşırıyla girme’ meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:47
'Denize donla girme' kavgası: 3 yaralı

Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren vatandaşlar sahile gelen başka bir gruptan bazılarının iç çamaşırıyla denize girdiğini gördü. Bunun üzerine vatandaşlar grubu iç çamaşırıyla denize girilmemesi konusunda uyardı.

3 YARALI

Uyarıları dikkate almayan kişilerle vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu taraflardan 3 kişi darp sonucu yaralandı.

10 GÖZALTI

Yaralanan 3 kişi olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı iddia edilen 10 kişi ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis, olayın büyümemesi için sahilde bir süre önlem alırken, soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:47
  1. denize donla girme
  • hercaihercai2 sa önce
    Evet, donla denize girilmemeli, uzun sort alsinlar, magandalik yapmasinlar! Cezasi da yuksek olmali yakalananlar icin.
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