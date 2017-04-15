"Denize dökmeyeceğiz, bunlara özel bir müze hazırlayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum kampanyasını Sarıyer mitingi ile tamamladı. Sarıyer Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan

"Terör ile kucak kucağa oldukları için istifa ettiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy teşkilatındaki istifalara değinerek, “CHP Kadıköy teşkilatından bir grup istifa ettiler. Çünkü terör ile el ele, kucak kucağa olduklarını gördükleri için istifa ettiler. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyemedikleri için istifa ettiler. Biz buna çağrı yapıyoruz. Yarın bu ülkede bir değişim-dönüşüm yaşanacak. Cumhuriyet tarihinin en büyük reformunu benim milletim yapacak. Buna ihtiyacımız var” diye konuştu.

"Yemezler, yutmazlar bu işi"

Vatandaşlardan sandığa gitmelerini isteyen Erdoğan, “Sandıkları ihmal etmiyoruz. Aman ha rehavet yok. Bu bizi rehavete sürüklemesin. Ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Çünkü sandıklardan çıkacak olan evet oylarının en yüksek oranı batıya bir ders olacak. Bazen derdik ya Avrupa duy sesimizi. Şimdi öyle diyoruz. İnşallah bu milletin ayak seslerini duyacaklar. Battı bitti. 400 milyar avro Yunanistan’a Almanya borç veriyor. Kredi derecelendirme kuruluşları onu bir anda 6 kat yükseltiyor. Yahu batmış bitmiş ya. Türkiye’yi de durağan yapıyor. Yemezler. Yutmalar bu işi. Öyle dediği gün, Türkiye Çanakkale köprüsünün temelini atıyor. Bedeli ne 11 katrilyon” şeklinde konuştu.

"Bu Pazar 249 kardeşimizi şehit eden hainlerle hesaplaşma günüdür"

Yarın aydınlık Türkiye’nin temellerinin atılacağını vurgulayan Erdoğan, “Yarından sonra Türkiye hedeflerine çok daha fazlasıyla kilitlenebilecek. Artık siyasi belirsizliklerle zaman kaybetmeyeceğiz. Otel odalarında milletvekilleri borsalarının açıldığı, medya patronlarının başbakan belirlediği eski günleri geride bıraktık. İnşallah yarından itibaren artık darbeler, muhtıralar devri de sona eriyor. Sözün de, kararın da, yetkinin de doğrudan milletimizde olduğu bir dönem başlıyor. Bu Pazar, 249 kardeşimizi şehit eden hainlerle hesaplaşma günüdür. Bizi yıldırmak için her türlü hukuksuzluğu işleyen kimi Avrupa ülkelerine ders vereceğimiz gündür. Bu Pazar milletimizin vesayet odaklarına karşı zafer günüdür. Bu Pazar Türk demokrasisinin şölen günüdür. Avrupa üzerimize çok geldi. Hollanda’da atlarını, itlerini bizim Hüseyin Kurt kardeşimizin üzerine saldılar. İşte yarın onlara cevap günü. Almanya’ya da cevabını vereceğiz. İsviçre’ye, İsveç’e vereceğiz. Dev bir pankarta resmimi koymuşlar. Şakağıma silah dayamışlar. ‘Erdoğan’ı vurun’. Ey kendini bilmez, haddini bilmezler. Yahu biz kefenimizi giyerek yola çıktık. Biz ölümü korkuttuk, ölümden korkmadık. Biz biliyoruz ki kaza ve kader bizim içindir. Ey batı sen bundan anlamazsın” açıklamalarında bulundu.

"Kılıçdaroğlu kontrollü darbeyi yüreği yetiyorsa şehit ailelerine anlatsın"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “Kontrollü darbe” iddialarını sert bir dille eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

“Pensilvanya şarlatanının kulağına fısıldadığını aynen söylüyor. FETÖ’nün avukatlığını yaparken şehitlerimizi inciteceği aklına dahi gelmiyor. Bu zat kendini millete karşı sorumlu hissetmiyor. Aklını kiraya vermiş. Bu şahsın sorumlu olduğu tek bir yer var Pensilvanya. Şarlatana diyet borcu var. Bunun için önüne konan hemen gündeme taşıyor. Gelsin yüreği yetiyorsa kontrollü darbeyi benim Sarıyerli kardeşlerime anlatsın. Gelsin bu safsatalarını şehitlerimizin ailelerine, yetimlerine açıklasın. Yapamaz. Korkaklar zafer anıtı dikemez. Onun için silahı görünce tırsan, tankı görünce sıvışan adamdan millete hayır gelmez. Yarın inşallah bu darbesever siyasetçilere iyi bir ders vermeye hazır mıyız?”

"Denize dökmeyeceğiz, bunlara özel bir müze hazırlayacağız"

CHP Konya Milletvekili Hüseyin Bozkurt’un “evet diyenleri denize dökeceğiz” sözlerine de değinen Erdoğan, “Denize dökmeyeceğiz, Bunlara özel bir müze hazırlayacağız. Bu müzede bunları önemli objeler olarak değerlendireceğiz. Çünkü bizim demokrasi anlayışımız bu. Biz öldürmek için değil haşa diriltmek için geliyoruz. Ona gayret edeceğiz” dedi.

Avrupa ülkelerinin sandıktan “hayır” çıkması için var gücü ile çalıştığını söyleyen Erdoğan “Yarın onlar benim milletimin cevabını görecek. Batılı medya organlarının Türkçe manşetlerini gördünüz. Elbette biz bunların seviyesine inmeyeceğiz. Bize yakışan bu millet düşmanlarına hukuk içerisinde cevaplarını vermek. Bu ara kamuoyu araştırmalarında seçimin neticesini görmeye başladılar. Şimdiden yarını satın almaya başladılar. İnşallah bize düşen bu hayır koalisyonuna güçlü bir evet ile karşılık vermektir. Yarın ülkemiz demokrasisi için inşallah bir dönüm noktası olacaktır” ifadelerini kullandı.