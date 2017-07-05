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Denizdeki havalimanını 1,5 milyon yolcu kullandı

Deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanı açılışından bu yana 1 milyon 512 bin 933 yolcuya hizmet verdi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:02
Denizdeki havalimanını 1,5 milyon yolcu kullandı

Deniz üzerine 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanını, hizmete açıldığı 22 Mayıs 2015 tarihinden bu yana 1 milyon 512 bin 933 yolcunun kullandığı belirtildi.

Havalimanı Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanında, iç hatlarda Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya seferlerinin, dış hatlarda ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya ve Suudi Arabistan'a karşılıklı seferlerin düzenlendiği ifade edildi.

22 Mayıs 2015 tarihinde trafiğe açılan havalimanını bu yılın ilk 6 ayında 490 bin 358 yolcunun kullandığı belirtilen açıklamada, "2015 yılında 223 bin 977 yolcu havalimanını kullanırken, 2016 yılında ise havalimanını kullanan yolcu sayısı 798 bin 598 oldu. Toplamda 1 milyon 512 bin 933 yolcunun kullandığı havalimanında yine toplamda 10 bin 477 karşılıklı sefer düzenlendi." ifadesine yer verildi.

Havalimanında bu yıl 212 bin kişinin sorgulandığı, hakkında yakalama kararı bulunan 80 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Havalimanı çevresinde trafik kurallarına uymayan 828 aracın sürücüsüne cezai işlem uygulandığı, şu ana kadar kesilen ceza miktarının 424 bin 286 lira olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanında uygulanan güvenlik kurallarının dünya standartlarında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Havalimanı güvenliği, Emniyet Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü personellerimiz ve Özel Güvenlik Birimince tüm güvenlik noktalarında eksiksiz teçhizat ve yüksek teknolojiye sahip modern güvenlik sistemleriyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı güvenlik kurallarına göre sağlanmaktadır."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:02
  1. İstanbul
  2. Ordu
  3. Antalya
  4. Almanya
  5. Ankara
  6. İzmir
  7. Kıbrıs
  8. Giresun
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